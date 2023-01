Ucraina: Marton (M5s), più aiuti umanitari, voto a ogni invio e lista pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un emendamento a questo decreto affinché ci sia un passaggio parlamentare ad ogni invio di armi. Abbiamo presentato anche due ordini del giorno. Uno per aumentare l'invio di aiuti umanitari, come richiesto dai parlamentari ucraini che abbiamo incontrato in videoconferenza: gruppi elettrogeni, medici e medicinali, sminamento, protezione del patrimonio artistico. Un altro odg lo abbiamo presentato per rendere pubblica la lista degli armamenti ceduti come fa la Germania: se lo fa Berlino possiamo farlo anche noi". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento cinque stelle Bruno Marton, componente della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama, intervenendo in Aula in discussione generale sulla conversione in legge del decreto di proroga delle forniture militari all'Ucraina. (Rin)