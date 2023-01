Fvg: assessore Autonomie, soppressione Province conseguenza di clima di antipolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soppressione delle province in Friuli Venezia Giulia nel 2017 fu la conseguenza di un diffuso clima di antipolitica. Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, dopo che la quinta commissione in Consiglio regionale ha approvato oggi a maggioranza la proposta di legge costituzionale 19, ovvero la modifica dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia con la reintroduzione nel testo del riferimento agli enti di area vasta a fianco dei Comuni. La riforma mira a modificare l'articolo 59 dello Statuto speciale, in base al quale nella Regione l'ordinamento degli enti locali si fonda sui Comuni, anche nella forma di città metropolitane, e sugli enti di area vasta. Rifondare nuovamente il sistema istituzionale su tre livelli di governo politico (Regione, Enti di area vasta e Comuni) è "un obiettivo già previsto nelle linee programmatiche di questa amministrazione regionale", ha detto Roberti, e non una "proposta dal sapore antipolitico". "Fu invece proprio la soppressione delle province la conseguenza di un clima di antipolitica, tanto che la loro eliminazione non nacque da un disegno istituzionale, ma da una volontà di demolire un ente secondo una campagna d'informazione che individuava nelle province il male dell'Italia. Quando si gestiscono risorse pubbliche - ha aggiunto - è sempre meglio ci sia un eletto a risponderne; se non ha saputo portare avanti il mandato conferitogli dai cittadini può essere mandato a casa dopo cinque anni". (Frt)