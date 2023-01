Brasile: Paese registra sesto più basso indice di inflazione tra i paesi del G20 nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) del Brasile, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2022 era del 3,50 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Si tratta del quarto anno consecutivo che l'inflazione chiude l'anno oltre gli obiettivi auspicati delle autorità economiche. Il Brasile aveva chiuso il 2021 con una crescita dell'inflazione al 10,06 per cento. (segue) (Brb)