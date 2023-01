Olocausto: Romeo, soddisfazione per procedura abbreviata Fondo viaggi memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Soddisfatti per l'approvazione della procedura abbreviata per il ddl, a firma Lega, sul Fondo 'viaggi nella memoria'. È nostro preciso dovere prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole superiori di viaggi nei campi di sterminio nazisti. Accelerare su questo provvedimento, ci impegna a ricordare la più grande tragedia del ventesimo secolo e ci impegna, soprattutto, a combattere ogni germe di negazionismo o antisemitismo anche coinvolgendo i nostri giovani". Lo afferma Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.(Rin)