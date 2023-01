Trasporti: Moratti, quelli regionali non funzionano perché manca stimolo a migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto pubblico regionale "non funziona. Tutti quelli che prendono treni lo sanno, ci sono ritardi, cancellazioni, pendolari stipati come sardine. Non sono efficienti né efficaci. Questo è dovuto a una governance che non funziona, ma soprattutto manca uno stimolo a migliorare il servizio”. Lo ha detto oggi Letizia Moratti. candidata alla presidenza della Regione Lombardia con una lista civica sostenuta dal Terzo Polo, durante un evento organizzato da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. “Il centrodestra - ha aggiunto - governa in Lombardia da 30 anni. Quando una forza governa per tanto tempo è facile che si abbassi la qualità. La posizione giusta è che si tiene ciò che c’è di buono e si migliora il resto. Questa è la moderazione: non voler ribaltare il mondo, specie in un momento in cui abbiamo paura dei cambiamenti dato che ne stiamo vivendo tantissimi”.(Rem)