Regno Unito: sindacati, nuova legge su livelli minimi di servizio è "antidemocratica"

20 luglio 2021

- I sindacati del Regno Unito hanno criticato il disegno di legge volto a imporre livelli minimi di servizio al settore pubblico durante gli scioperi, definendolo "antidemocratico, impraticabile e illegale". In base al disegno, alcuni lavoratori del settore pubblico sarebbero tenuti comunque a lavorare durante uno sciopero per garantire i livelli minimi. Al riguardo, il ministro per gli Affari economici, dell'Energia e della Strategia industriale, Grant Shapps, ha dichiarato che l'obiettivo del nuovo disegno di legge è proteggere vite e mezzi di sussistenza britannici. I sindacati hanno minacciato azioni legali se la proposta verrà approvata e il partito laborista ha promesso che, una volta al governo, abrogherà la legge qualora venisse approvata. (Rel)