Sisma Mantova:indagine partita da nostra segnalazione, grazie agli inquirenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'operazione dei Carabinieri di Mantova coordinati dalla Dda di Brescia, che ha portato anche a una serie di arresti, nell'ambito degli interventi della ricostruzione dopo il sisma del 2012, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel ringraziare chi a vario titolo ha contribuito a smantellare questa organizzazione criminale, ricorda che l'inchiesta è nata proprio da un esposto trasmesso dalla Struttura commissariale di Regione Lombardia per l'emergenza e la ricostruzione, a seguito di una serie di lamentele evidenziate da parte di un cittadino. (Com)