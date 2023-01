© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono "piani b" in caso di sconfitta, "corro per vincere perché sono convinta che la mia sia una proposta concreta". Lo ha detto oggi Letizia Moratti, candidata alla presidenza di Regione Lombardia con una lista civica sostenuta dal Terzo Polo, durante il suo intervento all'evento organizzato da Direzione Nord in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. (Rem)