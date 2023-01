Veneto: Brescacin (Lega-Lv), governo dia aiuti a strutture assistenziali, Rsa e servizi educativi infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "intervenga al più presto per dare aiuti concreti alle strutture assistenziali, Rsa e servizi educativi per l'infanzia in primis, per permettere loro di far fronte agli enormi rialzi dei costi dell'energia, senza costringere questi servizi essenziali ad alzare le rette e gravare sulle famiglie, già in gravi difficoltà". A lanciare l'appello è Sonia Brescacin, consigliera regionale del Veneto, appartenente all'intergruppo Lega-Liga veneta, presidente della quinta commissione consiliare, tramite la presentazione di una mozione a riguardo. "La congiuntura internazionale socio-politica e la conseguente crisi energetica rischiano di ridurre i benefici degli interventi regionali. Dopo due anni di assenza, il governo faccia la propria parte e preveda quindi aiuti considerevoli per far fronte a queste spese", ha concluso Brescacin. (Rev)