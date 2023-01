Piemonte: Ruzzola (FI), approvato mio Ordine del giorno per ridurre tempi attesa rilascio documenti essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo registriamo forti lamentele da parte dei cittadini piemontesi per i lunghi tempi d’attesa per il rilascio di documenti essenziali per la vita quotidiana. Insieme con i consiglieri Biletta, Graglia e Fava esprimiamo quindi la nostra soddisfazione per l’impegno del presidente Alberto Cirio di investire del problema la Conferenza Stato Regioni in modo che a livello centrale si avviino soluzioni soddisfacenti per ridurre i tempi d’attesa. Lo ha affermato il presidente del Gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Piemonte Paolo Ruzzola a seguito dell'approvazione dell'Ordine del giorno sul tema tempi di attesa per il rilascio dei documenti essenziali. "E’ diventata una vera e propria corsa ad ostacoli poter ricevere in tempi congrui una carta d’identità, un passaporto, il porto d’armi, solo per citare i più importanti. Anzi registriamo che il Presidente si è già attivato con la Prefettura di Torino in questo senso", ha concluso Ruzzola. (Rpi)