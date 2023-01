Egitto: Banca mondiale, crescita al 4,5 per cento nell’anno fiscale 2022-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica dell’Egitto si attesterà intorno al 4,4 per cento nell’anno fiscale 2022-2023 rispetto al 6,6 per cento registrato nel 2022, per attestarsi al 4,8 per cento nell’anno fiscale 2023-2024. È quanto emerge dal Rapporto sulle prospettive economiche globali presentato oggi dalla Banca mondiale. Secondo la Banca Mondiale, in Egitto l'inflazione elevata erode i salari reali, pesando sui consumi interni. Inoltre, secondo il rapporto, è probabile che l'indebolimento della crescita della domanda esterna limiti anche l'attività nei settori manifatturiero e turistico. L'inasprimento della politica fiscale e monetaria per frenare l'elevata inflazione e un ampio disavanzo delle partite correnti dovrebbero frenare ulteriormente la crescita. Nel frattempo, le autorità stanno gradualmente smantellando le nuove regole sulle importazioni per contenere le pressioni sulla bilancia dei pagamenti, ma potrebbero ancora verificarsi continue interruzioni del commercio dovute, ad esempio, alle regole che disciplinano l'approvvigionamento di valuta estera.(Cae)