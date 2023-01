Roma: Angelucci (Pd), città di Gabii diventa polo turistico e ambientale, ok dell'Aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo - prosegue Angelucci - sarà quello di creare un parco archeologico e di integrarlo e collegarlo anche con il nascente Parco Lineare di Roma Est, che si stende da Porta Maggiore fino all'area della Città di Gabii, per la realizzazione di un grande polo turistico e ambientale. A tale scopo abbiamo voluto coinvolgere i comitati territoriali già molto attivi in zona e cogliere pienamente i contributi dei cittadini. Questo ci permetterà di sfruttare al meglio i fondi stanziati per la riqualificazione del parco e di stabilire un'estensione e una potenzialità mai avuta da queste due aree sia in termini turistici che ambientali, a vantaggio dei romani e dei visitatori. La delibera - spiega il presidente della commissione Turismo in Campidoglio - prevede anche l'istituzione di un tavolo interistituzionale tra Roma Capitale, Municipio Roma VI, Città Metropolitana, Regione Lazio, ministero del Turismo e ministero della Cultura, per favorire la sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte e che sarà fondamentale per la trasformazione in Parco Archeologico. Creeremo i collegamenti di mobilità, metteremo in sicurezza l'area con recinzioni e telecamere, svilupperemo una sinergia per il rilancio e la fruizione dell' area collaborando con la Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma che ringraziamo per il lavoro svolto, svilupperemo un palinsesto di iniziative culturali continuative a partire dalla prossima estate e daremo ampio spazio sui canali di comunicazione. Infine cercheremo di lavorare per risolvere l' annosa questione riguardante Valle di Castiglione. Oggi si apre una nuova era per questa parte della città e ne siamo orgogliosi" conclude Angelucci. (Com)