Italia-Giappone: la visita di Kishida dà slancio alla cooperazione in materia di difesa

- Anche l’Italia guarda alla regione dell’Indo-Pacifico con rinnovata attenzione ed è in quest’ottica che va letto il consolidamento delle relazioni con il Giappone, in particolare in materia di difesa e sicurezza, favorito dall’odierna visita a Roma del primo ministro Fumio Kishida. Il capo del governo di Tokyo è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con cui ha avuto successivamente un pranzo di lavoro durante il quale sono stati approfonditi dossier più scottanti quali quelli legati alla guerra in Ucraina e alle tensioni nel Pacifico. I due hanno concordato di elevare le relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico e di avviare un meccanismo di consultazioni bilaterali nel formato “2+2”, con la partecipazione dei ministri degli Esteri e della Difesa. (segue) (Res)