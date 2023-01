Italia-Giappone: la visita di Kishida dà slancio alla cooperazione in materia di difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dare slancio a questa rinnovata cooperazione, secondo quanto spiegato ai giornalisti italiani dallo staff al seguito del premier giapponese, è soprattutto l’accordo annunciato lo scorso dicembre dai due governi, assieme al Regno Unito, per lo sviluppo congiunto del caccia stealth di nuova generazione Tempest, dotato di capacità avveniristiche come il volo senza pilota, l’impiego di armi ipersoniche e a energia diretta, l’impiego di stormi di droni e l’elusione dei moderni sistemi radar. Un’intesa che, nell’ottica di Tokyo, getta le basi per una più ampia collaborazione a medio e lungo termine con l’Italia. La tesi di fondo del governo Kishida è che la sicurezza dell’Europa e quella dell’Indo-Pacifico siano “inscindibili”, motivo per cui il Giappone ha deciso di allargare il partenariato con la Nato anche attraverso l’apertura di un ufficio di coordinamento a Bruxelles. A questo proposito, sempre secondo lo staff del capo del governo giapponese, Meloni ha mostrato “comprensione e sostegno” per le preoccupazioni di Tokyo, legate soprattutto alla crescente aggressività della Cina nelle acque contese del Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Res)