Italia-Giappone: la visita di Kishida dà slancio alla cooperazione in materia di difesa (4)

- A tale proposito, secondo quanto appreso dallo staff diplomatico di Tokyo, Kishida ha anche sollevato il tema delle restrizioni che l’Unione europea ha imposto su alcuni prodotti alimentari giapponesi dopo l’incidente nucleare di Fukushima, alcune delle quali restano in vigore. Spazio, infine, alle relazioni in ambito culturale. Kishida e Meloni hanno raggiunto oggi un’intesa in linea di principio sulle coproduzioni cinematografiche. "La visita ha fatto emergere una forte convergenza di vedute sui punti principali della presidenza del G7 che poi passerà all'Italia. Credo che questo possa ulteriormente rafforzare le nostre relazioni", ha sintentizzato il presidente del Consiglio al termine dell’incontro. "Col partenariato strategico - ha aggiunto - si apriranno nuove opportunità e prospettive per i nostri cittadini e per le nostre aziende”. (Res)