Veneto: Pan (Lega-Lv), serve impegno governo per contenimento di West Nile e specie volatili

- La West Nile "è ancora presente in Veneto nonostante sia pieno inverno. Serve un impegno concreto della Giunta regionale nel farsi portavoce presso il governo per richiedere un piano di contenimento delle specie volatili, i maggiori veicolatori del virus". Lo ha chiesto con una mozione presentata oggi il consigliere regionale Giuseppe Pan dell'intergruppo Lega-Liga Veneta. "I dati resi noti nei giorni scorsi parlano chiaro: i casi registrati sino alla settimana scorsa e presenti nel nuovo bollettino di Sorveglianza delle Arbovirosi, emesso dalla direzione regionale Prevenzione, ammontano a un totale di 500 casi di West Nile registrati e confermati in Veneto, dei quali 322 di febbre Wnf e 178 della forma neuroinvasiva Wnnd. Un problema da affrontare con serietà e competenza anche perché le forme sintomatiche si manifestano con sintomi simil-influenzali lievi", ha poi aggiunto. "Serve pertanto, con celerità, un piano di contenimento - ha suggerito il consigliere regionale - anche perché i serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, e le punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Il virus infetta pure altri mammiferi, soprattutto equini, ma anche cani, gatti, conigli, e altri. A oggi, in Veneto, le zone più colpite sono il padovano, il veneziano, il vicentino, alcune zone del trevigiano e del rodigino, il Delta del Po e i comuni della bassa rodigina. Anche la bassa veronese ne è colpita in quanto ricca di risaie e ristagni d'acqua". "È una situazione che richiede interventi decisi: sono stati stanziati dalla Giunta regionale un milione di euro per la lotta alla febbre del Nilo, con interventi straordinari e immediati per contrastare la malattia", ha poi concluso. (Rev)