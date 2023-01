Iran: figlia del defunto presidente Rafsanjani condannata a 5 anni di carcere per le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figlia del defunto presidente iraniano, Akbar Hashemi Rafsanjani, è stata condannata a cinque anni di carcere per il suo presunto ruolo nei disordini civili innescati dalla morte di Mahsa Amini, la giovane donna iraniana di 22 anni deceduta lo scorso 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa di Teheran per non aver indossato il velo in modo corretto. Attivista per i diritti delle donne, ex parlamentare, Faezeh Hashemi, 60 anni, è stata arrestata il 27 settembre con l'accusa di "propaganda" e azioni contro l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, ha affermato l'avvocato Neda Shams, precisando che la sentenza "non è definitiva". (Irt)