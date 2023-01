Ue: commissario Breton, valutiamo strumenti di finanziamento comune contro legge su inflazione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi, Thierry Breton, ha incontrato a Madrid il presidente spagnolo Pedro Sanchez, con il quale si è confrontato su una possibile risposta europea alla legge per la riduzione dell'inflazione degli Stati Uniti (Ira) e sull'integrazione di misure di finanziamento comuni nel Next Generation Eu. Lo si apprende da un messaggio pubblicato su Twitter dallo stesso Breton. "Eccellente sessione di lavoro a Madrid con il presidente Pedro Sanchez in vista del Consiglio europeo, sulla risposta europea alla legge per la riduzione dell'inflazione americana", ha scritto Breton. L'Europa, ha continuato il commissario europeo, è al lavoro "sulle tecnologie pulite, sull'adeguamento degli aiuti di Stato e l'accelerazione dei progetti di interesse comune europeo (Ipcei), e sull'integrazione nel Next Generation Eu con soluzioni di finanziamento europee. Preserveremo l'industria dell'Ue e il mercato unico", si conclude il tweet. (Beb)