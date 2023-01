Germania: ministro Finanze Lindner, aumento tasse sarebbe esperimento esplosivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento delle tasse in Germania sarebbe “un esperimento esplosivo” a fronte della recessione imminente. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha così nuovamente respinto le proposte di aggravare il carico fiscale avanzate dagli alleati di governo, Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e Verdi. Al riguardo, Lindner ha evidenziato: “In questa legislatura, non vedo una maggioranza per gli aumenti delle tasse nemmeno al Bundestag. Della questione decideranno le prossime elezioni”. Per il ministro delle Finanze tedesco, il fisco della Germania “merita un aggiornamento”. Tuttavia, ha infine affermato Lindner, non servono più imposte, ma tagli alle tasse per stimolare la competitività e gli investimenti. (Geb)