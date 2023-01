Cina: “Washington Post”, bilancio dei morti per Covid-19 molto più alto rispetto ai dati forniti dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese di pompe funebri e i forni crematori in numerose città in tutta la Cina avrebbero registrato una forte intensificazione delle attività nelle ultime settimane, anche se il governo di Pechino ha riconosciuto finora solo 40 persone morte di Covid-19 in tutto il Paese dal 7 dicembre scorso, quando i contagi hanno registrato una nuova impennata dopo la cancellazione di alcune misure restrittive tese ad impedire la diffusione del virus. È quanto emerge da un'indagine condotta dal “Washington Post” basata su immagini catturate da satelliti, video pubblicati sui social network e testimonianze di alcuni cittadini, dalla quale sembra emergere un numero di morti ben più alto rispetto a quello confermato da Pechino, che a più riprese ha affermato che la nuova ondata pandemica sarebbe invece sotto controllo. (segue) (Was)