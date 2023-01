Cina: “Washington Post”, bilancio dei morti per Covid-19 molto più alto rispetto ai dati forniti dal governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini satellitari fornite dalla società statunitense Maxar Technologies hanno mostrato un “incremento drammatico” nelle attività delle imprese di pompe funebri rispetto agli ultimi mesi e all’anno scorso, in almeno sei grandi città cinesi: Pechino, Shanghai, Kumming, Nanjing, Chengdu e Huzhou. Secondo il quotidiano, le sole immagini satellitari basterebbero a dimostrare che le affermazioni del governo cinese sul numero dei morti non corrispondono alla realtà, e corrisponderebbero alle testimonianze raccolte da alcuni cittadini. Una segretaria all’impresa di pompe funebri di Jiangnan, nella città di Chongqing, ha riferito al quotidiano di “code molto lunghe” per accedere alla struttura, già da prima di Natale. “I freezer sono pieni, e tutte le otto camere ardenti stanno operando 24 ore al giorno, sette giorni su sette”, ha detto, senza fornire il suo nome. La richiesta sarebbe così elevata che almeno quattro delle imprese di pompe funebri cinesi contattate dal “Washington Post” hanno dichiarato di aver sospeso qualsiasi servizio funebre o commemorativo per i familiari del defunto, limitandosi a fornire uno spazio per la cremazione. (Was)