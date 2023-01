Iran: ministero Intelligence, smantellata rete di spionaggio che agiva per conto di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Intelligence ha affermato in un comunicato che le forze di sicurezza hanno smantellato una rete “di spionaggio e terroristi” che agiva per conto dello Stato di Israele. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Fars”. Secondo le autorità iraniane la rete lavorava per conto dei servizi di intelligence dello Stato di Israele. Nella nota, il ministero dell’Intelligence ha precisato che sono stati identificati 23 membri della rete di spionaggio di cui 13 operativi sul suolo iraniano che sono stati arrestati. Nella nota, il ministero dell’Intelligence ha affermato di aver identificato il collegamento principale in “Sirous” che operava in un Paese europeo ed era in contatto con gli agenti operativi all’interno dell'Iran. Nella nota si legge inoltre che faceva parte della rete anche un ex alto funzionario che è stato identificato, arrestato e processato. Nel comunicato stampa, il ministero dell’Interno iraniano ha affermato che la recente operazione ha portato a sei le presunte cellule del Mossad smantellate in Iran. (Res)