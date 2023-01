Moda: Farnesina, sottosegretario Silli partecipa a inaugurazione Pitti Immagine Uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Giorgio Silli, ha partecipato oggi, su delega del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, all'inaugurazione della 103esima edizione di "Pitti Immagine Uomo", uno dei maggiori eventi fieristici dedicati alla moda maschile, che si tiene fino al 13 gennaio a Firenze. "Sono lieto di intervenire all'inaugurazione di una manifestazione che svolge una funzione essenziale per la promozione dei prodotti tessili e di abbigliamento italiani tanto nel nostro Paese, quanto all'estero", ha dichiarato in apertura del suo intervento il sottosegretario, secondo quanto riferito dalla Farnesina in una nota. "Il tessile, l'abbigliamento e tutto il più ampio settore della moda hanno un'importanza strategica nel sistema economico e produttivo del nostro Paese, fornendo un contributo fondamentale all'export e all'immagine dell'Italia nel mondo", ha sottolineato Silli. (segue) (Com)