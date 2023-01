Moda: Farnesina, sottosegretario Silli partecipa a inaugurazione Pitti Immagine Uomo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati Istat, ha proseguito il sottosegretario, "nel 2021 le esportazioni del sistema moda italiano hanno superato i 72 miliardi di euro, attestandosi a circa il 14 per cento dell'export totale, con un incremento del 21,7 per cento rispetto al 2020", ha detto il sottosegretario Silli, e i "dati relativi ai primi sei mesi del 2022 confermano questo trend positivo, con un valore totale delle esportazioni settoriali superiore ai 41 miliardi, in aumento del 23,3 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente", ha aggiunto. "Con una quota di mercato a livello globale pari al 6,6 per cento, l'Italia è il primo esportatore in Europa nel settore e il secondo al mondo", ha proseguito il sottosegretario Silli, evidenziando che "complessivamente nel 2019 la moda dava lavoro a oltre 548.600 persone, e l'occupazione totale nel settore non ha subito variazioni rilevanti a seguito della pandemia. Il governo intende valorizzare queste importanti realtà produttive italiane dando ascolto e venendo incontro alle esigenze delle imprese, intese nel loro complesso di imprenditrici, imprenditori, lavoratrici e lavoratori," ha dichiarato Silli, mettendo in rilievo che "il settore Moda, che ha plasmato in modo determinante la storia manifatturiera e il sistema produttivo del nostro Paese, merita tutta la nostra attenzione". (segue) (Com)