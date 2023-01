Moda: Farnesina, sottosegretario Silli partecipa a inaugurazione Pitti Immagine Uomo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 le imprese della moda italiane hanno dovuto affrontare le conseguenze dell'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, tra cui rientrano i rincari energetici, che a loro volta hanno determinato l'aumento di tutti i costi di produzione. Al riguardo il sottosegretario Silli ha tenuto a sottolineare che "nel 2022 sono stati estesi al sostegno di tutte le imprese italiane colpite dalle conseguenze del tragico conflitto russo-ucraino, gli interventi finanziati dal Fondo 394/81". Gestito da Simest la società del Gruppo Cassa, Depositi e Prestiti che sostiene le imprese italiane nelle attività di internazionalizzazione, il Fondo rotativo 394/81 è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per interventi per la modernizzazione, la digitalizzazione e la transizione sostenibile dei processi produttivi nelle imprese che operano sui mercati esteri. (Com)