Lombardia 2023: Moratti, peccato Fontana non qui con me e Majorino, confronto necessario per rispetto elettori

- "È un peccato che il presidente Fontana non stia qui con noi due candidati perché io credo che il confronto sia il sale della democrazia. E credo che sia per rispetto, ma non tanto mio e di Majorino, ma degli elettori che questo (confronto ndr) sia davvero necessario. Sia io che Majorino continuiamo a chiederlo, quindi speriamo che alla fine ci possa essere". Lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza di Regione Lombardia con un lista civica sostenuta dal Terzo Polo, durante l'evento organizzato da "Direzione Nord" a Palazzo delle Stelline, commentando il mancato "faccia a faccia" tra tutti e tre i candidati alla presidenza di Regione Lombardia. (Rem)