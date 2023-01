Usa: tra documenti classificati in ufficio di Biden anche materiali su Ucraina, Iran e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto dieci i documenti classificati trovati all’interno di un vecchio ufficio utilizzato da Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti, negli anni del suo mandato da vicepresidente sotto Barack Obama. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Cnn” che i documenti sarebbero datati tra il 2013 e il 2016, e che includerebbero materiali di intelligence su Ucraina, Iran e Regno Unito. La stessa fonte ha affermato che tra i documenti ritrovati ci sarebbero anche carte personali della famiglia di Joe Biden, tra cui alcuni materiali per l’organizzazione del funerale del figlio Beau, morto nel 2015 a causa di un tumore al cervello. I documenti sarebbero stati trovati dagli avvocati personali del presidente Usa lo scorso novembre, all’interno di un vecchio ufficio nella sede del think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, che fa riferimento proprio a Biden. I collaboratori del presidente avrebbero informato gli Archivi nazionali subito dopo il ritrovamento, e la Casa Bianca ha recentemente affermato di stare collaborando con il dipartimento della Giustizia per capire come procedere. Il caso è stato affidato a John Lausch, procuratore della città di Chicago nominato dall’ex presidente Donald Trump. (Was)