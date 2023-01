Piemonte: assessore Ricca (Lega), Ordine del giorno impegna governo a lotta contro antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine del giorno contro l'antisemitismo approvato oggi è un gesto importantissimo, che ribadisce ancora una volta che in Piemonte l'antisemitismo non ha cittadinanza. Lo abbiamo detto come assessorato alle Politiche giovanili istituendo un percorso di formazione per i ragazzi, intitolato 'Ogni giorno è il Giorno della Memoria', lo ribadisce oggi il Consiglio Regionale con questo voto. Lo ha affermato l'assessore regionale Fabrizio Ricca, consigliere della Lega Salvini Piemonte al termine della votazione. sul provvedimento in Consiglio regionale del Piemonte. "Troppo spesso il nuovo antisemitismo si nasconde dietro il velo di un antisionismo pregiudiziale e di facciata, l'Ordine del Giorno votato dal Piemonte sgombera il campo dalle ambiguità e sancisce parole ferme e destinate a lasciare traccia. Il Piemonte chiede al governo di tutelare Israele, bandire il Bis e riconoscere in Gerusalemme la capitale di Stato di Israele", ha concluso Ricca. (Rpi)