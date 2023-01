Roma: Bonessio (Ev), Corsa di Miguel è impegno per libertà e affermazione diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione capitolina Sport, Ferdinando Bonessio di Europa verde, ha partecipato più volte alla Corsa di Miguel e in una nota spiega: "Ci sarò anche quest'anno felice di esserci perché questo appuntamento, diventato irrinunciabile per tanti romani e romane, rappresenta ormai anche uno straordinario momento di riflessione che va oltre la semplice promozione della pratica sportiva. La corsa di Miguel, ottimamente organizzata dal Club Atletico Romano degli amici Giorgio Lo Giudice e Valerio Piccioni, è una manifestazione che parla di amicizia, condivisione, inclusione, solidarietà e libertà, sociale e sportiva. Ma è anche un evento che riesce a rileggere il passato per lanciare un messaggio di speranza verso il futuro soprattutto in un momento decisamente critico a livello internazionale con numerosi focali di guerra in varie parti del mondo". (segue) (Com)