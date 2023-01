Carburanti: De Cristofaro (Avs), aumenti per scelta del governo, non solo da speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei prezzi dei carburanti "non è dovuto solo alla speculazione, che c'è e va sanzionata, ma da una precisa scelta del governo Meloni". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato, che aggiunge: "Non basta mettere in campo controlli a tappeto contro i processi speculativi ma servono provvedimenti urgenti per calmierare l'impennata dei prezzi dei carburanti e farli tornare alla normalità. Prima cancellano gli sconti messi dal governo Draghi e ora in tutta fretta devono trovare un modo per rimetterli". Con il governo Meloni "i prezzi della benzina sono saliti alle stelle, ma sono aumentati anche i pedaggi autostradali e i prezzi dei biglietti di autobus e metro -aggiunge -. Se a questo aggiungiamo gli aumenti per i beni alimentari, per la scuola, per la sanità e i prezzi delle bollette per le famiglie italiane si tratta di una vera e propria stangata che rischia di mettere in seria difficoltà milioni di persone. Stipendi e pensioni invece rimangono al palo", conclude.(Rin)