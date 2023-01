© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 11 gennaio, alle ore 14:30, la commissione Esteri della Camera svolge l'audizione del commissioner della commissione degli Usa per la libertà religiosa internazionale - Uscirf, Nury Turkel. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)