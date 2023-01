Romania: Banca mondiale, crescita del 2,6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Romania dovrebbe registrare una crescita del 2,6 per cento quest'anno. Lo prevede la Banca mondiale nel rapporto Global Economic Prospects. Le stime sono più deboli di quelle avanzate a giugno, in un altro rapporto, quando l'istituto finanziario internazionale aveva mostrato che il Pil della Romania sarebbe aumentato quest'anno del 3,7 per cento. Per il 2024, la Banca mondiale prevede un'espansione dell'economia romena del 4,2 per cento, rispetto al 3,9 per cento previsto a giugno. (Rob)