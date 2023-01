Rifiuti: Santori (Lega), a via del Pellegrino discarica a cielo aperto, vergogna per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega, Fabrizio Santori, lamenta - in una nota - la presenza di rifiuti in via del Pellegrino a Roma, strada del centro storico, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini. "Frigoriferi, materassi abbandonati sotto l'arco di Santa Margherita, in via del Pellegrino, e addirittura un carro di legno carico di rifiuti e calcinacci. Immondizia varia che si riproduce di continuo tra le proteste dei cittadini e i ripetuti interventi degli operatori dell'Ama, vanificati dalla mancanza di controllo e prevenzione con grave spreco di tempo e di denaro pubblico", spiega Santori. "La Lega - aggiunge - ha chiesto da tempo l'installazione di telecamere e l'organizzazione di un servizio rafforzato di controllo per bloccare l'abbandono di spazzatura di ogni genere che ha ridotto un angolo prezioso nel cuore della città nell'ennesima discarica a emblema della vergogna capitale, ma non abbiamo ricevuto risposte". (segue) (Com)