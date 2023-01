Veneto: avviate attività del terminal cementiero di General Sistem a Porto Marghera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna, con l'approdo della nave Nordanvik, sono iniziate le attività del terminal cementiero che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale ha dato in concessione fino a fine 2024 a General Sistem. "Agli occhi di tutti sembrava una follia, ci dicevano in continuazione che era un progetto irrealizzabile in così poco tempo. Noi non ci siamo abbattuti e abbiamo iniziato a credere ancora di più nella forza del nostro gruppo che in due anni ha compiuto, aiutato da numerosi tecnici esterni, questo nostro piccolo ma grande sogno. Nell'estate 2021 l'Autorità di sistema portuale ha mostrato grande attenzione ai nostri fabbisogni, dando impulso alla pratica in modo tale che la vicenda ha preso una marcia in più, e questo è stato possibile solo grazie alla voglia e all'entusiasmo nell'operare del dottor Fulvio Lino Di Blasio e del suo team", ha dichiarato la società General Sistem. La richiesta fatta dalla società, come reso noto in un comunicato, è "per realizzare ed utilizzare un ormeggio provvisorio per navi cementiere nonché per progettare e realizzare l'infrastrutturazione definitiva dell'accosto prospiciente il compendio di proprietà General Sistem". Per fare ciò sono stati investiti 20 milioni di euro e l'obiettivo è quello di gestire 50 toccate l'anno. "Il sistema portuale lagunare continua ad attrarre investimenti da parte di aziende che ne apprezzano le caratteristiche infrastrutturali, la vocazione multi-purpose e i collegamenti efficienti", ha commentato Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. "Elementi che fanno dei porti di Venezia e Chioggia snodi fondamentali nelle catene logistiche europee e mediterranee. Grazie all'investimento di General Sistem, Venezia ospita oggi uno dei maggiori terminal cementiferi d'Europa, un'infrastruttura che andrà ad accrescere la movimentazione di merci nei nostri porti, creando occupazione e valore per tutto il territorio allargato. Un risultato, questo, che ci spinge a continuare sulla strada della ricerca di una sempre maggiore competitività, attraverso il miglioramento continuo dell'accessibilità nautica e del potenziamento dei servizi dedicati alle aziende", ha poi concluso. (Rev)