Trasporti: Fontana a Majorino, aumento ticket scelta del Comune, la smetta con insulti e bugie - Video

- "Regione Lombardia è l'unica in Italia a sostenere il tpl con 420 milioni di euro, l'aumento del biglietto non era obbligatorio, Majorino la smetta di dire bugie". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione di una nuova piazza a Cinisello Balsamo, commentando la dichiarazione di Majorino di ieri, secondo il quale l'aumento dei biglietti a Milano è stato dovuto a una decisione di Regione Lombardia. " Come Regione - ha concluso Fontana - stiamo cercando di non aumentare assolutamente niente. È chiaro che è un sacrificio perché dobbiamo mettere a disposizione risorse nostre per sostituire i costi, perché i biglietti non coprono che una minima parte delle spese del trasporto pubblico. Però credo che in questo momento debbano fare di tutto per non andare in nessuno modo ad incidere sulle tasche dei cittadini". (Video: Agenzia Nova) (Rem)