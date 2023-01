Polonia: riparazioni di guerra dalla Germania, Varsavia si rivolge al Congresso Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia si è rivolta al Congresso degli Stati Uniti a proposito della sua richiesta di riparazioni alla Germania per i danni subiti durante la Seconda guerra mondiale. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri polacco Arkadiusz Mularczyk. “Ci stiamo rivolgendo oggi al Congresso Usa. Riteniamo che gli Stati Uniti siano un Paese che è determinante per l’ordine globale, cruciale per quanto riguarda il rispetto dell’ordine internazionale, dei diritti umani, dello Stato di diritto, della giustizia internazionale”, ha spiegato Mularczyk. “Contiamo sul sostegno dei nostri partner nella questione della ricerca di un risarcimento per gli effetti della Seconda guerra mondiale”, ha continuato, perché “ad oggi la Germania non ha risarcito la Polonia con riparazioni di guerra”. “Vediamo un’assoluta asimmetria nel modo in cui vengono trattati la Polonia e i suoi cittadini. Da parte tedesca c’è la piena consapevolezza di non aver pareggiato i conti con lo Stato polacco”, ha affermato il viceministro. (segue) (Vap)