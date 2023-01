Polonia: riparazioni di guerra dalla Germania, Varsavia si rivolge al Congresso Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua ricerca di un appoggio sul tema, la Polonia ha già indirizzato una richiesta di intervento anche alle Nazioni Unite. A inizio gennaio Mularczyk ha dichiarato che Varsavia ha "inviato oltre 50 note ai Paesi dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e della Nato, affinché la questione sia nota nella nostra cerchia culturale, tra i nostri alleati”. L’obiettivo della richiesta all’Onu è di “creare una piattaforma di dialogo con la Germania, che non vuole avere tale dialogo”, ha continuato il viceministro. Per la Polonia la questione delle riparazioni di guerra non è chiusa e "non sorprende davvero la prima posizione della Germania. Essendo giurista di formazione, raramente ho incontrato debitori che già dopo la prima lettera hanno riconosciuto i loro obblighi e hanno pagato quanto dovuto”, ha affermato il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz. “E’ chiaro che la Germania riconosce la sua responsabilità per l’inizio della Seconda guerra mondiale e per la distruzione che ha provocato” e, tuttavia, “nessuna riparazione seria è stata pagata alla Polonia in relazione all’aggressione”. “Sono fatti di cui non c’è da discutere”, ha detto Przydacz. Lo spazio per la discussione c’è, invece, per quanto riguarda “in che modo queste riparazioni debbano essere compiute”. Il primo settembre scorso la Polonia ha presentato un rapporto sulle perdite subite nella Seconda guerra mondiale a causa dell’aggressione subita dal Terzo Reich e dell’occupazione che ne è seguita. Il valore delle perdite viene quantificato a oltre 6.220 miliardi di zloty (oltre 1.300 miliardi di euro). (Vap)