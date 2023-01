Piemonte: commemorato questa mattina in Consiglio regionale Angelo Burzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte ha commemorato questa mattina l'ex assessore e consigliere regionale del Piemonte Angelo Burzi. Tra i fondatori di Forza Italia, Burzi si è ucciso la notte di Natale 2021, denunciando il profondo malassere per la condanna subita nell'inchiesta 'Rimborsopoli'. "Coloro che hanno conosciuto Angelo Burzi – ha affermato il presidente del Piemonte Stefano Allasia - autentico liberale e persona dalle grandi intuizioni, e quelli con cui ha lavorato, lo ricordano per il suo impegno ininterrotto in difesa dei valori di uguaglianza e di giustizia sociale, quale esempio di etica, per la grande correttezza professionale che ha esercitato con chiarezza e passione nei momenti più rilevanti dell’attività politica, della vita consiliare della nostra Regione. La sua estrema decisione, quella che non avremmo mai voluto prendesse, è stata coerente con il suo carattere forte, definitivo, non incline al compromesso", ha concluso. (Rpi)