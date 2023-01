Africa: rapporto Banca mondiale, economia sub-sahariana rallenta al 3,4 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Africa sub-sahariana è rallentata a circa il 3,4 per cento nel 2022 a causa principalmente dell'indebolimento della domanda, dell'elevata inflazione e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie globali che hanno frenato l'attività regionale. È quanto emerso dal rapporto della Banca mondiale sulla crescita globale, pubblicato oggi. "I prezzi del cibo e i prezzi dell'energia alle stelle, derivanti in parte dalla guerra in Ucraina, hanno innescato forti aumenti del costo della vita in tutta la regione, portando milioni di persone in più a cadere nell'insicurezza alimentare e nella povertà. La domanda globale di molte materie prime non energetiche - si legge nel rapporto - si è attenuata, influenzando negativamente gli esportatori di metalli industriali della regione. (...) Le prospettive regionali per il 2023-24 prevedono solo una modesta ripresa della crescita e un lento aumento dei redditi pro capite, che offusca le prospettive di una rapida inversione dei recenti aumenti della povertà", afferma la Banca mondiale secondo cui una debolezza più pronunciata nelle principali economie, ulteriori aumenti dei tassi di interesse a livello globale, l'inflazione elevata e persistente, una maggiore frequenza e intensità di eventi meteorologici avversi potrebbe rallentare ulteriormente la crescita in tutta la regione, esacerbando la povertà e provocando crisi debitorie in alcuni Paesi. (Res)