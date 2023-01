Ostia: Strappini (Confcommercio), grazie a forze dell'ordine, sempre dalla parte della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla misura cautelare eseguita dai Carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia su delega dei pm della Dda per le occupazioni immobili Ater, il presidente dell'Ascom Confcommercio Roma litorale sud Valeria Strappini, ringrazia e si complimenta con le forze dell'ordine del nostro territorio per il lavoro costante e continuo che svolgono per la lotta al crimine. "Come Ascom - aggiunge il presidente Strappini - ci siamo sempre messi dalla parte della legalità e giustizia, pertanto saremo sempre in affiancamento con le forze dell'ordine che lottano tutti i giorni al fine di rendere il nostro territorio più sicuro per tutti, commercianti e cittadini", conclude. (Com)