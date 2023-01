Fvg: assessore Turismo, 150 nuovi posti letto in 11 Comuni montani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentasette nuove unità abitative a uso turistico, per un totale di 150 posti letto aggiuntivi in 11 Comuni della montagna friulana. Sono i risultati del bando regionale da 750 mila euro, chiusosi lo scorso novembre, a favore degli alberghi diffusi situati nelle zone montane. Due località, in particolare, hanno fatto registrare i maggiori progetti: Sutrio e Forgaria nel Friuli potranno contare su dodici nuove unità abitative ciascuno. Il contributo minimo previsto per ciascuna unità abitativa era di 10 mila euro, quello massimo di 20 mila euro. Una somma complessiva che ha consentito a sette alberghi diffusi di programmare lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento delle strutture. "I risultati del bando e la vitalità mostrata dalla rete degli alberghi diffusi - ha detto l'assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini - sono la conferma dell'ottimo stato di salute del comparto turistico in regione, che non solo ha recuperato le presenze e i numeri del periodo pre-Covid, ma ha anche scalato posizioni in termini di attrattività, fino a raggiungere i 'top player' del turismo a livello nazionale". (Frt)