- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è giunta a Kharkiv in Ucraina in una visita non annunciata. L’esponente dei Verdi ha dichiarato: “Questa città è simbolo dell’assoluta follia della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina”. (Kiu)