Brasile: governo rimuove generale alla guida dell'ambasciata in Israele

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha rimosso dall'incarico di ambasciatore brasiliano in Israele il generale dell'esercito, Gerson Menandro Garcia de Freitas. Il militare, che non è diplomatico di carriera, era stato indicato alla guida della rappresentanza diplomatica di Tel Aviv dall'ex presidente Jair Bolsonaro. Prima di guidare l'ambasciata, Freitas era il comandante militare del palazzo presidenziale del Planalto e ha anche lavorato presso l'Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti (Apex-Brasil). (Brb)