Croazia-Polonia: premier polacco, Zagabria esempio che passaggio a euro causa balzo di inflazione

- La Croazia è l'esempio del fatto che il passaggio all'euro getta benzina sul fuoco dell'inflazione. Lo ha affermato il premier polacco Mateusz Morawiecki a Varsavia, ripreso dalla stampa di Zagabria. "E' scoppiato il caos per quanto riguarda i prezzi in Croazia, e questo è un avvertimento molto serio per noi. Accettare l'euro in Polonia porterebbe solo a un aumento ancora maggiore dell'inflazione rispetto all'attuale che è già oltre il 16 per cento", ha detto Morawiecki. "Accettare l'euro in un momento di alta inflazione è gettare benzina sul fuoco. L'opposizione crede che cambiando le banconote improvvisamente saremo più ricchi. L'esempio della Croazia dimostra che è esattamente il contrario", ha affermato Morawiecki. Il primo ministro polacco ha sottolineato che la Polonia non intende rinunciare a meccanismi di politica economica flessibili e che il primo obiettivo è che i salari dei polacchi raggiungano quelli dei Paesi più ricchi dell'Europa occidentale. "Solo allora potremo discutere di cambiamenti nella politica monetaria", ha detto Morawiecki. Dello stesso avviso il primo ministro ceco Petr Fiala, il quale ha annunciato alla fine dello scorso anno che neanche per la vicina Repubblica Ceca "è un buon momento per passare all'euro".(Seb)