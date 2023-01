Agroalimentare: Lollobrigida con Coldiretti Lazio inaugura nuovo frantoio "Colli Sabini" di Op Latium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taglio del nastro con il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida al frantoio "Colli Sabini" di Op Latium, l'Organizzazione di filiera dei produttori olivicoli del Lazio diretta da Francesco Bosio a Palombara Sabina. Un impianto realizzato con tecniche innovative, che si estense su duemila metri quadri ed è in grado di lavorare e stoccare oltre 1 milione di litri di olio. Una struttura che utilizza per la lavorazione delle olive, metodi sostenibili e all'avanguardia, nel rispetto dei disciplinari delle diverse DOP e del nuovo IGP Olio Roma. Ed è anche alla divulgazione del nuovo marchio IGP Olio di Roma che il frantoio "Colli Sabini" sta lavorando da oltre un anno con grandi risultati economici sia in Italia che all'estero. (segue) (Com)