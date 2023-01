Agroalimentare: Lollobrigida con Coldiretti Lazio inaugura nuovo frantoio "Colli Sabini" di Op Latium (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Palombara Sabina abbiamo costruito un centro di stoccaggio importante - spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - che ad oggi è già al completo e fattura 12 milioni di euro. Bisogna avere la capacità di leggere il mercato e di guardare al futuro ed è quello che abbiamo fatto con la realtà che abbiamo inaugurato. Questo territorio da pochi anni è stato inserito per legge regionale in area di bonifica ed è quindi strategico per la coltivazione delle olive. Una coltivazione che avrà sempre maggiore bisogno di acqua, anche alla luce dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo". Ed è sempre con uno sguardo al futuro che "abbiamo voluto promuovere la nuova denominazione Igp Olio di Roma - aggiunge Granieri - che rappresenta un grande passo in avanti. Ringraziamo il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per la sua presenza in un momento così importante per l'olivicoltura. Un progetto di successo che replicheremo anche per altre filiere". All'evento erano presenti i rappresentati istituzionali e di settore, il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi, che ha sottolineato quanto la sua città rappresenti un'eccellenza per la produzione agroalimentare e in particolare dell'olio extravergine, il vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, che insieme al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e al presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, dopo l'inaugurazione del frantoio "Colli Sabini", hanno proseguito il dibattito sull'olivicoltura presso l'Istituto Alberghiero Ipsar - Ipsseoa. (segue) (Com)