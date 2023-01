Agroalimentare: Lollobrigida con Coldiretti Lazio inaugura nuovo frantoio "Colli Sabini" di Op Latium (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Palombara Sabina ho avuto modo, ancora una volta, di vedere come la millenaria storia che lega l'uomo alla terra - spiega il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida - quando incontra competenze tecniche e sconfinata passione crea benessere e costituisce un volano economico per la comunità. C'è bisogno di fare rete tra le realtà del settore, mettere insieme le forze per dare sviluppo e attrattiva al territorio. Grazie a OP Latium e all'Associazione Nazionale Città dell'Olio per il loro lavoro che va proprio in questa direzione virtuosa. Il Lazio vanta una lunghissima tradizione nell'olivicoltura che merita di essere conosciuta e riconosciuta". Al convegno Palombara Sabina "Verso la città dell'olio" che si è svolto nell'istituto alberghiero ha preso parte anche il presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Michele Sonnessa insieme alla dirigente dell'Istituto Alberghiero, Patrizia Marini, Presidente della Rete Nazionale degli Istituti Agrari. (segue) (Com)