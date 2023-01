Agroalimentare: Lollobrigida con Coldiretti Lazio inaugura nuovo frantoio "Colli Sabini" di Op Latium (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è un momento facile per l'agricoltura - conclude Granieri - ma in tema di olio sapremo farci rispettare anche in Europa. L'olivicoltura non è soltanto un sistema produttivo, ma rappresenta anche la tradizione. Un territorio come la Sabina che ha avuto il coraggio e la distintività di decidere quale poteva essere il mercato di riferimento. Qui insistono una Dop e una Igp e c'è la possibilità di far crescere questo prodotto. Dobbiamo saper cogliere le opportunità offerte dall'olioturismo, guardando ai modelli di successo che sono stati sviluppati per altre filiere, come quella vitivinicola, dando forza e ricchezza al territorio e posti di lavoro. In quest'ottica è importante sfruttare anche il turismo di prossimità". (Com)