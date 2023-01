Usa: il repubblicano Jason Smith eletto presidente della commissione per l’impiego dei fondi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Jason Smith è stato eletto alla presidenza della commissione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per l’impiego dei fondi pubblici. La nomina del rappresentante dello Stato del Missouri è arrivata al termine di una corsa a tre insieme ai colleghi Vern Buchanan e Adrian Smith. Il nuovo presidente, che andrà a rimpiazzare il repubblicano Kevin Brady, ha precedentemente affermato di voler concentrare le attività della commissione sulla sanità, e in particolare sull’accesso ai servizi nelle aree rurali del Paese, sulla telemedicina, sulla stabilità dei prezzi e sulla ricerca e innovazione. In passato, Smith ha anche affermato di voler organizzare alcune audizioni e avviare una serie di verifiche sui costi della sanità in tutto il Paese. (Was)