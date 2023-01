Trasporti: al via entro il 15 marzo il lavori per la Metrotranvia Milano-Desio-Seregno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato a Palazzo Isimbardi, sede istituzionale della Città metropolitana di Milano, il contratto con la ditta C.M.C. Ravenna per la realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno. Una firma che arriva dopo un lungo percorso di attese e rinvii, e che porterà in 38 mesi di cantiere a consegnare al territorio un'importante infrastruttura per la mobilità nell'area metropolitana. Un contratto del valore di 131 milioni di euro, quello appena siglato, e che vede già impegnato l'ente nelle interlocuzioni coi Comuni interessati per avviare le opere e le attività propedeutiche all'avvio del cantiere, previsto entro il 15 marzo 2023. Si tratta di una tappa importante verso l'effettiva realizzazione dell'attesa metrotranvia, dopo che il 2 agosto scorso il "Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile" (Cipess) ha approvato definitivamente il nuovo progetto e deliberato uno stanziamento aggiuntivo. Un risultato dalla portata storica che permetterà a Palazzo Isimbardi di dotare il territorio di una nuova e strategica infrastruttura che contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2, a creare minori congestioni e a migliorare la qualità della vita delle persone. (segue) (Com)